المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: نخطط لإنشاء لجنة قومية لإصلاح التعليم في مصر

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي عن حزب الوفد، إنّ إصلاح التعليم في مصر على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أنّ التعليم ركنا أساسيا من أركان الحياة الديمقراطية والاجتماعية.

وأضاف يمامة خلال المؤتمر الصحفي، أنّ الدستور المصري الحالي ينص على تخصيص نسبة 4% من صافي الدخل القومي للتعليم، وهي نسبة لا تكفي لتطوير العملية التعليمية.

ولفت يمامة إلى أنّ حكومة الوفد عام 1950 كانت تخصص أكثر من 20% من الميزانية للتعليم، مؤكدا أنّ المحور الأول من برنامجه الانتخابي الخاص بالتعليم يهدف إلى إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادي.

وأوضح يمامة أنّه لابد من الاستفادة من التجربة الأمريكية في إصلاح التعليم، والتي اعتمدت على تشكيل لجنة من 18 عضوًا من ذوي المؤهلات العالية، استغرق عملها 18 شهرًا، مشددا على ضرورة إنشاء لجنة قومية متخصصة لاصلاح التعليم في مصر بميزانية كافية.