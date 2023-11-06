نقيب الفلاحين يزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تراجعت اليوم، بقيمة وصلت إلى 500 جنيه، بسبب استمرار جهود الحكومة بشأن الإفراجات الجمركية عن العلف، حيث بلغ إجماليها خلال شهر أكتوبر الماضي، 8.3 مليون طن، بإجمالي مبلغ 4 مليارات دولار، في ظل أن هناك توقعات قوية باستمرار تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة، ما يساهم بالتأكيد في هبوط أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت.

أسعار خامات الأعلاف

أضاف «أبوصدام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 13800 جنيه، كما يسجل سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 13000 جنيه، وبالنسبة لسعر القمح 11.5% الأوكراني، يسجل 12400 جنيه، والروسي 12600 جنيه، بينما وصل سعر القمح 12.5% الأوكراني والروسي، إلى 12900 جنيه.

أسعار الأعلاف

وتابع أن سعر الجيلوتين المستورد والمحلي، يبلغ 39000 جنيه، كما يبلغ سعر العلف البادي 23% اليوم، 21700 جنيه والعلف النامي 21%، يسجل 21400 جنيه، بينما يسجل سعر العلف الناهي 19% 21300 جنيه.