أسعار الدواجن الیوم 6-11-2023 في الأسواق والمحلات.. «اعرف البط بكام؟»

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6-11-2023، استقرارًا في الأسواق والمحلات المصرية بالنسبة للدواجن البيضاء، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 64 و68 جنيهًا من أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 75 و79 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الدواجن البلدي تراجعًا بنحو جنيهين للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

وتنشر «الوطن»، أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات المصرية، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر كيلو الدواجن البیضاء

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء اليوم الاثنين 6-11-2023، نحو 77.11 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي

وتراجعت أسعار الدواجن البلدي اليوم، بنحو جنيهين، ليسجل متوسط سعر الكيلو 114.09 جنيه.

أسعار الرومي الیوم

وتتراوح أسعار الرومي، بين 110 و130 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكیت الیوم

وتسجل أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، بين 30 و31 جنيهًا.

أسعار البط الیوم

ويتراوح سعر كيلو البط البلدي بين 100 و120 جنيهًا للكيلو، وتختلف الأسعار وفقًا للنوع.