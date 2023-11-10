تنظيم أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بالدقهلية اليوم

تستقبل محافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وذلك في قرية ميت فارس التابعة لمركز ومدينة بني عبيد.

أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

وقال النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذا المؤتمر أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والهدف منه هو عرض البرنامج الرئاسي أمام المواطنين والإجابة عن أسئلتهم، وقبل كل ذلك هو تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة م، وسيستمر المؤتمر لمدة 3 ساعات تقريبا، ويعقد في قرية ميت فارس، بحضور كبار القيادات في الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية.

النخلة رمز المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وقد أعلن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة خوض ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 تحت شعار «قوم يا مصري»، ورقمه 3، ورمزه الانتخابي «النخلة».