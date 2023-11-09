23 محافظة تتعرض لسقوط أمطار رعدية ورياح وأتربة خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، وأماكن سقوط الأمطار، حيث تتعرض مناطق عديدة من الأقاليم المصرية لتساقط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن عدة مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد تتعرض لتساقط أمطار رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة مصحوبة بنشاط الرياح والسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في 5 محافظات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لأماكن سقوط الأمطار بعد غد السبت فإنه، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري، لافتة إلى أنها تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا.

أماكن سقوط الأمطار الرعدية الأيام المقبلة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يستمر تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 30 إلى 40% على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتضم هذه الأقاليم 18 محافظة.

وتابعت الأرصاد أنه يستمر سقوط الأمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد حتى يوم الثلاثاء المقبل، لذا نصحت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الجمعة 10 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.