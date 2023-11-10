أسعار البيض اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق.. «اعرف الكرتونة بكام؟»

أعلنت بورصة الدواجن والبيض، أسعار البيض اليوم الجمعة 10-11-2023، إذ سجلت كرتونة البيض تراجعًا بلغ نحو 5 جنيهات في عدد من المزارع.

وتنشر«الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 10-11-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر كرتونة البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض، 121 جنيهًا في المزارع، مقارنة بأسعار أمس.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة 10-11-2023، في البورصات المحلية، 125 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بسعر يصل إلى 142 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة 10-11-2023 في البورصة، 125 جنيهًا، وتُباع للمستهلك بـ152 جنيهًا.