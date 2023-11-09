عاجل.. باقات حج للمواطنين دون قرعة أو شروط لأول مرة

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين لأداء فريضة الحج لهذا العام، فقد أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود عدد من تأشيرات الحج سيتم تنظيمها عبر باقات متعددة بعيدا عن تأشيرات الحج المخصصة للحج السياحي.

استقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم باقات الحج المتنوعة

ولفت إلى أن غرفة شركات السياحة، طلبت من شركات السياحة الراغبة في تنظيم باقات الحج إرسال العدد التي ترغب في تنظيمه من تلك التأشيرات الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل وحتى يوم 19 نوفمبر الجاري.

باقات الحج الجديدة ستنظم تحت إشراف وزارة السياحة

وأضاف لـ«الوطن» أن تأشيرات الحج التي طرحتها الغرفة لن تخضع للضوابط العامة المنظمة للحج المصري، موضحا أنه سيسمح للمواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة حج القرعة أو التضامن الاجتماعي أو الحج السياحي بالتقدم للحصول على تلك التأشيرات، مشيرا إلى أن تلك التأشيرات سيتم تنظيمها تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن تلك التأشيرات سيتم تنظيمها دون شرط أو قيد على المواطن.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن تأشيرات الحج التي ستطرح من قبل الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لن تطرح بنظام القرعة بل ستكون كل شركة مسؤولة عن تنظيم الحصة التي أعلنت رغبتها في تنظيمها، لافتا إلى أن أسعار باقات الحج لتلك التأشيرات سيتم الإعلان عنها فور معرفة الأعداد التي سيتم تنظيمها وإعلان الضوابط الخاصة بها.

يشار إلى أن عدد تأشيرات الحج المخصصة للحج السياحي لهذا العام والتي تخضع للضوابط العامة للحج تبلغ نحو 23 ألف تأشيرة.