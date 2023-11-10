أطباء ينقذون حياة أمريكي بأغرب وسيلة.. تجاهل أزمات ضيق التنفس فتدهورت صحته

شاب في عمر الـ34 عاما، لكنه مدخنا شرها منذ 20 عاما، ما أدى لتلف رئتيه على مدار سنوات، فضلا عن إصابتها ببكتيريا مقاومة للأدوية التي كان يتلقاها، لم يجد الأطباء في ولاية شيكاو الأمريكية حلا لإنقاذ حياته سوى زراعة الثدي له، وهو ما استغربه كثيرون، حيث أنه إجراء غريب من نوعه.

زراعة ثدي لشاب أمريكي

قصة الشاب الثلاثيني ديفيد باور نشرتها قناة «روسيا اليوم»، مؤكدة أنه أصيب بنوع بكتيريا مقاوم للأدوية ما أدى لتدهور رئتيه، مؤكدة أن الأطباء المتخصصون حاولوا إزالة البكتيريا بجهازا يمكنه تولي وظيفة الرئتين لبضعة أيام لإزالة العدوى المتبقية، لكنهم عجزوا عن إيجاد طريقة لملء الفراغ الذي ستحدثه إزالة تلك الكبتريا.

كبير جراحي الصدر، أنكيت بارات، لجين كريستنس، قال في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، إنه كان يجب التوصل لحيلة تسد الفراغ الموجود بعد إزالة البكتيريا من صدر الشاب، فتوصلنا إلى حلا مثاليا، وهو زراعة زوج من غرسات الثدي DD مكان رئتيه، وهي جراحة طارئة ونادرة لإنقاذ حياة الشاب الثلاثيني.

الشاب ديفيد ظل يعاني لسنوات طويلة من ضيق التنفس لكنه لم يبالٍ ما ادى لتفاقم الأمر، حتى بعد الإقلاع عن التدخين واستبداله بالتبغ الإلكتروني منذ 9 سنوات، وفقا تصريحاته لوسائل إعلام أجنبية: «أصيبت بنوبات ضيق تنفس لسنوات طويلة، حتى أنني اعتقدت أن استخدام التبغ الإلكتروني سيخفف من نوبات ضيق التنفس لكني كنت مخطئا».

نظام الأكسجة الغشائية خارج الجسم

أصيب بالإنفلونزا في أبريل الماضي، لكنها تحولت إلى بكتيريا وإصابته بعدوى ما جعله يتوجه إلى مستشفى سانت لويس، وجرى وضعه على نظام ECMO (الأكسجة الغشائية خارج الجسم) لتولي مهمة الرئتين المتمثلة في موازنة غازات الدم، ومع ذلك لم يكن كافيا، ما اضطر الأطباء للتفكير في إنقاذ حياته، وفق تصريحات رادي توميتش، متخصص أمراض الرئة في جامعة نورث وسترن ميديسن لوسائل إعلام أجنبية.

كانت رئتي ديفيد مصابة بشدة وفق صور الأشعة السينية الخاصة به، كانت الرئتان ممتلئتين تماما بالقيح لذلك كان يجب إزظالة العدوى وزرع زوج الثدي سريعا وهو الحل الأمثل لإنقاذ حياته، وفق متخصص أمراض الرئة: «الرئتين الاصطناعيتين، لم تكن حلال لإنقاذ حياة ديفيد، فاضطررنا للتفكير خارج الصندوق الصدري، كنا نحتاج إلى شيء مرن ومعقم ومصنوع من مادة من غير المرجح أن تتفاعل مع جهاز المناعة في الجسم فوجدنا زوج الثدي».

بعد أشهر قليلة تعافى «ديفيد»، وفق الطبيب المتخصص: «زراعة الثدي تفي بجميع المتطلبات، وتمت إزالة غرسات الثدي المؤقتة بعد تعافيه مع وضع مجموعة جديدة صحية من الرئتين مكانها، لكنه استعاد صحته بشكل جيد ويعيش حياة طبيعية».