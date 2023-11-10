متى يحق للابنة صرف منحة الزواج عن معاش المتوفى؟.. «التضامن» تجيب

تعد المنح المالية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، من أبرز جهود الحكومة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ تساعد على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ومن أبرزها منحة الزواج التي يجرى إعطاءها لابنة المتوفى المستحقة للمعاش حال احتياجها لها.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ضوابط صرف منحة الزواج للفتيات، ونوضح من خلال هذا التقرير، متى يحق للابنة صرف منحة الزواج عن معاش والدها المتوفى، التي جاءت كالتالي:

متى يحق للابنة صرف منحة الزواج عن معاش المتوفى؟

تُصرف منحة الزواج للابنة أو الأخت عن معاش والدها المتوفى، ​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، إذ تُصرف منحة مالية تكون متساوية مع المعاش المستحق عن مدة عام كامل، بالضوابط التالية:

- يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق عن الشهر الذي يتم فيه الزواج.

- يمكن للمرأة صرف منحة الزواج مرة واحدة فقط.

- وإذا لم تقم المرأة بتقديم طلب الحصول على المنحة لمدة 5 سنوات، تسقط منحة الزواج أو القطع في تلك الحالة.

خطوات الحصول على منحة الزواج من التضامن

- تتجه الفتاة الراغبة في صرف منحة الزواج، إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة مرفق به المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أنّ تكون سارية.

- وفي النهاية، تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​