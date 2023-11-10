إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ورصد المخالفات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وقال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، إنه سيتم مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة في نطاق مركز المدينة والقرى التابعة والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات أو مخالفات جديدة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص، مضيفا أن الحملة أسفرت عن رصد 6 حالات تعد مخالفة وتم إزالتها في الحال وإعادة الشيء كما هو عليه.

إحالة المخالفين إلى النيابة العامة

وتابع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، هناك متابعة مستمرة ومكثفة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الأمن وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية وبصفة دورية والحملات تكون في الفترتين الصباحية والمسائية، وفي حالة رصد مخالفات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة للحفاظ على الرقعة الخضراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.