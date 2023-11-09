إزالة 15 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية في الدقهلية

قاد المحاسب هاني سليمان، رئيس مركز الجمالية، بمحافظة الدقهلية، حمله مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية تمكنت من إزالة 15حالة بناء على الأراضي الزراعية بمساحة حوالي 2970 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تعديات بالجمالية بالدقهلية

وأشار رئيس الحي، إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم وحزم لحالات التعدي على الأرض الزراعية وإزالتها من المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس حي الجمالية، إلى أن الحملات جاءت بناء على تشديدات محافظة الدقهلية بالتصدي لمخالفات البناء و التعدي على الأرض الزراعية بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاولين ومصادرة مواد ومعدات البناء نهائيا، بالتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والجهات المختصة.

وأكد رئيس مركز الجمالية استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأنه لاتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتخاذلين وسوف تتم الإزالات في المهد ومصادرة المعدات ومواد البناء مصادرة نهائية طبقاً للتعليمات.