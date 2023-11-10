رئيس جهاز الشيخ زايد يناقش مقترحات سكان «مشروع جنة 2»

استقبل المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مجموعة من سكان وحاجزي مشروع جنة 2، بمقر الجهاز، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان، وذلك بحضور نائب رئيس الجهاز، ومسؤولي الجهاز والإدارات المختلفة.

رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي سكان مشروع «جنة 2»

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عبد الرازق، بالسكان، وناقش استفساراتهم، التي استقبلتها المجموعة المخصصة على تطبيق «واتس آب»، كما رصدها ممثلو جهاز المدينة، متضمنة ما تم من ملاحظات خلال فترة السكن الحالية، وذلك عملاً على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لقاطني الكمبوند، مؤكدًا أنّ دور الجهاز هو حل المشكلات التي تخص السكان في إطار مسئولياته.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار لقاء السكان قاطني المدينة في جميع الأحياء، وسوف يعلن الجدول المخصص لهذه الاجتماعات على الصفحة الرسمية للجهاز .

تفقد محطة مياه الشرب

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، محطة مياه الشرب المغذية للمدينة، التي تعمل بطاقة 575 ألف م٣/يوم، يرافقه المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والمحطة، للوقوف على القدرات التشغيلية للمحطة، والإجراءات التي من شأنها تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، وذلك في إطار الاهتمام بالمرافق العامة.

وخلال الجولة، تم الاطمئنان على موقف المحطة والخطة المستقبلية لها، ومدى تجهيز معدات الطوارئ بها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المدينة لمواجهة أي احتمالية لمشكلات طارئة، والتعامل الفوري معها.