ضبط 91 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على المحلات والأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 91 محضرا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال وكيل تموين سوهاج، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 91 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق