عضو التحالف الوطني: تواصل جهود تقديم المساعدات إلى غزة منذ 34 يوما

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف شكّل غرف عمليات مركزية، تعمل على تخطيط محكم ورصد للمهام وتلبية الاحتياجات، بشكل يتسم بالتنظيم والدقة، لتحقيق أهم الأهداف مع السرعة في التنظيم، من أجل تلبية طموح الشعب المصري، في دعم أشقائنا بفلسطين.

أضاف «عبد الرحمن» في حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن التحرك في العمل التنموي، بدأ بتقسيم الاحتياجات إلى 3 قطاعات أساسية، أهمها القطاع الطبي.

العمل التنموي تحرك على المستوى الإغاثي

وتابع بأن العمل التنموي تحرك على المستوى الإغاثي، في ظل نزوح بعض الأسر الفلسطينية، والإقبال على فصل الشتاء، لذا عملت المؤسسة على توفير بطاطين وملابس، إضافة إلى جهود عديدة، على مدار الـ34 يومًا الماضية، لتصبح مصر رائدة في تقديم المساعدات.

أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن من أهم مزايا العمل التنموي، الوقوف على أهم الاحتياجات الفعلية، والتنسيق الدائم والعميق مع كل الأجهزة التنظيمية، التي تتواصل مع باقي الأجهزة في قطاع غزة، إضافة إلى رصد ظروف ومعاناة سكان غزة.

مشاركة شباب التحالف في حملات التبرع بالدم

أضاف «عبد الرحمن» أن شباب التحالف شاركوا في حملات التبرع بالدم، وحث الآخرين على التبرع، إضافة إلى جمع التبرعات والمشاركة التعبئة والتغليف، واعتصامهم أمام معبر رفح أيام طويلة، لإيصال رسالة إنسانية إلى العالم بضرورة فتح المعبر، ودخول المساعدات الإنسانية.