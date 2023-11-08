فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا غدا بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مؤتمرًا دوليًا بشأن المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بقطاع غزة، في العاشرة صباح غد الخميس ويستمر حتى الواحدة ظهرًا، وذلك بمبادرة من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

تناول الوضع الإنساني الحرج بغزة

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلى تناول الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة الذين تضرروا كثيرًا جراء القصف والافتقار للتيار الكهربائي والوقود والمياه والإمدادات الطبيّة.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أن المؤتمر سيحشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين.

وتشمل هذه الجهات الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة.

مناقشة عدد من الأهداف ومنها احترام القانون الدولي

ويتناول المؤتمر عددا من الأهداف وهي مناقشة إعمال احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الدولية في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى التعبئة من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيًا.

وتستطيع الوفود المشاركة؛ استعراض المبادرات التي نُفذت بالفعل أو التي ستُنفذ دعمًا للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على غرار توفير المستشفيات الميدانية أو مد جسور إنسانية جوية أو بحرية، وذلك بناءً على الاحتياجات التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

كما تناقش الوفود مسألة الحشد المالي القائم والإعلان عن التزامات جديدة، ولا سيما في إطار دعوة التمويل التي استهلتها الأمم المتحدة.