أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023
كتب:
محمد سيف
12:03 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
الفراخ- أرشيفية
أعلنت شعبة الدواجن، أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، وجاءت وفق المعلن في مبادرة الحكومة، لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتضمنت انخفاض الفراخ نحو 15% بالاتفاق مع المربين وكبار التجار.
وبحسب ما أعلنته بوابة الحكومة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية، فإن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، بلغت نحو 66 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن اليوم
وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، ثباتًا، وبلغ سجل الفراخ للمستهلك بين 73 و77 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ في بورصة الدواجن
«الوطن» تنشر أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، وهي كالتالي:
- الفراج البيضاء 66 جنيهًا.
- الفراخ الساسو 90 جنيهًا.
- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.
- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.
- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.
- الفراخ البلدي 109 جنيهات.
- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.
- بياض أبيض سلك 53 جنيهًا.