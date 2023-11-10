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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023

كتب:

محمد سيف
12:03 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
الفراخ- أرشيفية

الفراخ- أرشيفية

أعلنت شعبة الدواجن، أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، وجاءت وفق المعلن في مبادرة الحكومة، لتخفيض أسعار السلع الغذائية، وتضمنت انخفاض الفراخ نحو 15% بالاتفاق مع المربين وكبار التجار.

وبحسب ما أعلنته بوابة الحكومة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية، فإن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، بلغت نحو 66 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، ثباتًا، وبلغ سجل الفراخ للمستهلك بين 73 و77 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-11-2023، وهي كالتالي:

- الفراج البيضاء 66 جنيهًا. 

- الفراخ الساسو 90 جنيهًا.   

- بياض أبيض أرضي 54 جنيهًا.     

- بياض أحمر سلك 67 جنيهًا.      

- بياض أحمر أرضي 73 جنيهًا.

- الفراخ البلدي 109 جنيهات.  

- أمهات بيضاء 62 جنيهًا.     

- بياض أبيض سلك 53 جنيهًا.     

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