أستاذ دراسات إسرائيلية: إعلام الاحتلال الإسرائيلي يلعب دور الضحية (فيديو)

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن الإعلام الإسرائيلي يتكلم عما يحدث في قطاع غزة من منظور واحد وهو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضحية وليس الجلاد، وهذا ما يعد أمرًا مفهومًا لجعل الروح معنوية تصمد وتقاتل وتتمكن من تبرير جرائم عمليات القصف، متابعا: «لا نرى في الصحافة الإسرائيلية صورًا للنازحين ولا لأطفال فلسطين المصابين، وقد يتم وضع صور لأطفال فلسطينيين على أنها أطفال من إسرائيل».

وأضاف «عبود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أنه لفت انتباهه في الصحافة العبرية اهتمامهم بجهود مصر الدؤوبة للوصول إلى هدنة إنسانية في القطاع، تصدرت مصر هذا الأسبوع عناوين الصحف الإسرائيلية.

مصر تتصدر صدر الصفحة الأولى لصحيفة هارتس العبرية

ولفت إلى أن صحيفة «هآرتس» صحيفة مهمة في التأثير على الرأي العام تصدر بها في الصفحة الأولى عنوان: «مصادر مصرية.. تقدم في المفاوضات الهدنة مقابل الإفراج عن الأسرى»، وجود مصر في صدر الصفحة الأولى لصحيفة عبرية مؤثرة هذا يبرهن حجم الدور المصري في حل النزاع».

وأشار إلى أنّه قد ظهر في غلاف صحيفة معاريف أن أحد أعضاء حكومة نتنياهو قال:«يجب أن تتم الإنتخابات فورًا بعد انتهاء الحرب لأن كل مسؤول فشل يجب أن يدفع الثمن».

كما ظهر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أمر الأنفاق في غزة كانت مفاجئة هذا الحرب، كل العالم يعرف بوجود الأنفاق في غزة، لكن ظهر في العدد الأسبوعي ليديعوت أحرونوت وجود مدينة بالكامل تحت الأرض.