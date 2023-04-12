روجينا لـ«أنا والقناع»: غادة عبدالرازق ضربتني قلم في مشهد لم يكن متفق عليه

حلت الفنانة روجينا، ضيفة على برنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، لتكشف عن عدد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

لا أخشى البطولة المطلقة

وقالت الفنانة روجينا، إنها لم تخش من البطولة المطلقة في السنوات الماضية، ولكن كانت تدرك بأن توقيتها ليس في يديها، ولكن في يد الله سبحانه وتعالى، متابعة: «جتلي مرة وأنا صغيرة».

وأضافت روجينا، أنها شاركت خلال بدايتها الفنية بطولة مسلسل «كلمات» مع الفنان حسين فهمي، لكن جاءت فترة تغيرت فيها مقاييس السوق، متابعة: «من وأنا صغيرة بعمل مسلسلات بطولة وأدوار رئيسية ومسار الدراما كلها تدور حول الشخصية اللي بعملها، بس جت فترة اتغيرت فيها التركيبات الفنية».

حقيقة خلافها مع غادة عبدالرازق

وعن حقيقية خلافها مع الفنانة غادة عبدالرازق، قالت: «عمر ما كانت فيه خلاف بيني وبين غادة عبدالرازق، واللي حصل ممكن يكون موقف عادي، بس ممكن يوجع الشخص، الموقف ده اتأثرت به جدا».

ولفتت إلى أنها خلال تصوير مشهد في مسلسل «سبق الإصرار» صفعتها غادة عبدالرازق «قلم» لم يكن متفق عليه من قبل: «أنا اتفاجأت وأول مرة اتضرب، فكان قدامي حلين، الأول أوقف التصوير والحل التاني إنه كأنه لم يكن.. واخترت الحل الثاني».