في عيد ميلادها.. أبرز تصريحات غادة عبدالرازق: «محدش يعرف ياخد مكاني»

تحتفل اليوم الفنانة غادة عبدالرازق بعيد ميلادها الـ57، إذ قدمت خلال مشوارها الفني لتضيف للفن الكثير من الأعمال الدرامية التي مازالت تعرض حتى الآن على شاشات التليفزيون.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحات غادة عبدالرازق المثيرة للجدل:

سر غيابها عن رمضان 2022

وكشفت غادة عبدالرازق، في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن سبب عدم مشاركتها في أي عمل فني خلال موسم دراما 2022، قائلة: «سايبة الملعب لناس غيري تلعب فيه واستراحة محارب»، مؤكدة أنها تثق من نفسها ولا تخاف من أن يأخذ مكانتها الفنية أحد، قائلة: «عمر ما حد يعرف ياخد مكاني في الفن».

وأعربت عن فخرها بمشوارها الفني وما قدمته طوال الأعوام السابقة على الصعيد الدرامي والسينمائي قائلة: «في أوقات كنت بقول إني الفنانة رقم واحد لأني حققت نجاحات كبيرة في سن صغيرة، خلال بطولتي لمسلسل سوق العصر كان أول مرة أحس إني رقم واحد، وبعدها مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة».

رفضها للتعامل مع ياسمين صبري

ونفت الفنانة غادة عبد الرازق، رفض الفنانة ياسمين صبرى العمل معها في مسلسل موضحة: لم يحدث أن رفضت ياسمين صبري، ولم أرفض أنا العمل معها أيضًا، مؤكدة: «أما اتعرض على العمل وأتقالي أنه هيكون مع ياسمين صبري قلت عنها إنها بنت هايلة وبحبها على المستوى الشخصي، وسبب عدم تصوير العمل هو عدم اكتمال كتابة المسلسل»، لافتة إلى أنها لا ترفض العمل مع أي فنان أو فنانة.

مثلها الأعلى

أما عن مثلها الأعلى في المجال الفني، فقالت: «في البداية كنت عاوزة شهرة وكان حلم حياتي يكون عندي فرقة زي الفنانة سيمون، عملت أغنية في شريط، لكن فشلت وأنا نفسي سمعتها مرة واحدة، وبعد كل عمل بقول أنا تعبت ومش هكمل تمثيل».

تقديم أدوار الإغراء

وعن تقديم أدوار الإغراء، قالت: «لازم يكون معايا مستشارين وأفكر كويس واعتمد على التمثيل والموهبة وليس على الأنوثة والإغراء».

الزواج العرفي

وعند سؤالها مع أو ضد الزواج العرفي صرحت أنها شخصية رومانسية جدًا وقد تقبل به في حالات، فإذا أحبت رجلًا تفضل الزواج منه عرفيًا بدلا من علاقة غير مسماه.

الذهاب لطبيب نفسي

وأشارت إلى أنها ذهبت لطبيب نفسي، ولكن ليس بسبب العمل، وإنما بسبب ضغط الحياة عامة وبدايتها المبكرة التي أثرت على نفسيتها.