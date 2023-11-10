وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل ترتكب جرائم باستهداف المستشفيات

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، بيانا في اليوم الـ35 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى»، وما صاحبها من حملة اعتقالات وسقوط شهداء واعتداء المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزراة، إنّ سلطات الاحتلال تدير ظهرها للمجتمع الدولي وتمعن بجرائمها بحق المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

ونرصد أبرز النقاط التي تناولها بيان وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة:

- إسرائيل تنفذ جريمة مركبة بحق المستشفيات والطواقم الطبية، بدأتها بمنع إدخال الوقود والمستهلكات الطبية إليها، واليوم تختمها باستهداف المستشفيات بالنار والقصف بشكل مباشر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

استهداف عدد من المستشفيات في قطاع غزة

- استهداف عدد من المستشفيات في قطاع غزة، في الوقت حذرت الوزارة فيها من كارثة كبرى جراء هذه الجرائم.

- خروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

فيديو يوضح اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو، أظهر اللحظات الأولى لقصف إسرائيلي، استهدف مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، وعلقت قائلة: «النازحون استيقظوا على مجزرة!»