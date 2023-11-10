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بايدن: فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح

كتب:

مريم جاد
12:52 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فترات الهدنة في قطاع غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك في خبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف «بايدن» أن هناك ممرين إنسانيين في غزة سيسمحان بالفرار من مناطق الاشتباكات، لافتًا إلى أن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها.

واستكمل بايدن قائلًا: «سنضرب أهدافًا مرتبطة بإيران مجددًا إذا دعت الحاجة».

استعادة الرهائن الأمريكيين

وفي وقت سابق قد قال «بايدن» إنهم يعملون على استعادة الرهائن الأمريكيين الموجودين في فلسطين، مطالبًا الكونجرس بمزيد من الدعم المالي لإسرائيل، لافتًا إلى أن حماس تستخدم المدنيين دروعًا بشرية.  

وأكد إن الولايات المتحدة ملزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن سكان غزة بحاجة إلى مزيد من الغذاء والأدوية.

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