محطات في حياة الراحل ممدوح عبدالعليم بذكرى ميلاده.. مسلسل ضمن قائمة النجوم

قبول كبير تمتع به الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، جعله يدخل قلوب جماهير الوطن العربي دون أي مجهود، فما أنّ يطل على الشاشة، حتى يعتبره الجمهور فردًا من أفراد أسرته، بحسب ما أكده محمد شوقي الناقد الفني، الذي أوضح أنّ بداية «عبد العليم» الفنية في سن صغيرة بالتلفزيون ضمن أعمال الدراما الاجتماعية، السبب وراء حب الجماهير له وقربهم منه.

مسلسل «صيام صيام»

مسلسل «الجنة العذراء» مع الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار، كان بوابة دخول الفنان الراحل ممدوح عبد العليم للفن، وفقًا لـ«شوقي» في حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أنّ بدايته الحقيقية كانت من خلال مسلسل «صيام صيام» عام 1980، التي وضعته على قائمة النجوم، خاصة أنّ المسلسل حظى بشهرة واسعة خلال عرضه بشهر رمضان المبارك، ويُصنف من الأعمال الدرامية المهمة للمخرج محمد فاضل والفنان يحيى الفخراني، وعُرضت أحداثه على مدار 30 حلقة، على الرغم من أنّ الدراما المصرية في هذا التوقيت كانت تتراوح أعداد حلقات الأعمال الدرامية بها من 7 إلى 15 حلقة.

النجاح منقطع النظير الذي حققه مسلسل «صيام صيام»، قدم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم للجمهور، وأيضًا الظهور الأول للفنان يحيى الفخراني بحسب الناقد الفني، لافتًا إلى أنّ المسلسل شارك به عدد كبير من الفنانين الكبار مثل الفنانة فردوس عبد الحميد وليلى علوي ونسرين وهالة فاخر وصلاح السعدني وغيرهم.

نور الشريف المثل الأعلى للراحل ممدوح عبد العليم

علاقة خاصة جدًا جمعت بين الراحل ممدوح عبد العليم والفنانين نور الشريف ومحمود ياسين، إذ كان يعتبرهما مثله الأعلى بالفن، ومثّل لأول مرة أمام نجمه المفضل نور الشريف، في مسلسل أديب عام 1980 بطولة نورا وإلهام شاهين وصلاح السعدني وإخراج يحيى العلمي، وحقق نجاحًا منقطع النظير رغم كون أحداثه لم تُفهم جيدًا في هذه الحقبة الزمنية كونها تضمنت أبعاد نفسية كبيرة، بحسب ما أكده «شوقي».

النجاح الواسع للمسلسل، لفت الأنظار للنجم الصاعد في ذلك الوقت، فاجتذبته السينما وكانت بدايته في واحد من أهم أفلام السينما المصرية، وهو العذراء والشعر الأبيض مع نبيلة عبيد ومحمود عبد العزيز وشريهان والمخرج الكبير حسين كمال، ثم فيلم «الخادمة» مع نادية الجندي، ثم سلسلة من الأفلام التي حققت خطوات مهمة في مسيرته الفنية، منها ملائكة الشوارع وبطل من ورق وكتيبة الإعدام والبرئ ومشوار عمر وأنا مع فريد شوقي ومديحة كامل.

فيلم أنتجه ممدوح عبد العليم حصد جوائز دولية

الإنتاج كان محطة مهمة في حياة ممدوح عبد العليم، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثير «مفاجئة»، إذ أنتج فيلم «سمع هس» عام 1991، الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، وفقًا لـ«شوقي»، مشيرًا إلى أنّ الفنان الراحل تمكن من أداء كل الأدوار، فقدم دور الشرير في فيلم تحت التهديد مع الفنانة ليلى علوي، ومحمد العربي وفيلم وداعا يا ولدي مع الفنانة سميرة أحمد.