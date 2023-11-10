مصر وقطر.. علاقات تاريخية وأخوية منذ عقود

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريراً بعنوان «علاقات تاريخية وأخوية تجمع مصر وقطر منذ عقود»، تناول العلاقات التي جمعت البلدين منذ عقود طويلة تمتد إلى أكثر من نصف قرن، وتنوعت بين العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

حرص مصر وقطر على العلاقات الثنائية المتبادلة

وذكر التقرير، حرص مصر وقطر على مر التاريخ، بأن تكون العلاقات الثنائية مبنية على التقدير والاحترام المتبادل، مع توضيح إيمان «الدوحة» بأهمية «القاهرة» بالمنطقة وتأثيرها إقليمياً ودولياً.

جذور الإخوة والصداقة في العلاقات المصرية القطرية

وتابعت «إكسترا نيوز» في تقريرها: «تمتد جذور الإخوة والصداقة في العلاقات المصرية القطرية، في مختلف المجالات، شوهدت العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة تطورا كبيرا يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

وصباح اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

ووصل أمير قطر، لإجراء جلسة مباحثات رسمية في إطار التنسيق المصري مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.