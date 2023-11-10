أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفيي النصر والرنتيسي في غزة.

ولم يتوقف الاحتلال الإسرئيلي عن ارتكاب الجرائم والمجازر البشعة في قطاع غزة، إذ استهدف العديد من المستشفيات، ما أدى إلى توقف خدماتها بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والأوكسجين، وكان آخرها قصف مستشفى النصر للأطفال الذي توقفت الخدمات به فيما استشهد طفل.

رسالة عاجلة وجهها الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى، أمس الخميس، موضحا أن المستشفى تعرض للقصف مرتين، الأولى كانت عند بوابة المستشفى والثانية جاءت بشكل مباشر داخل أقسام المستشفى، وفقا لما نشره تلفزيون فلسطين.

أضرار كثيرة أحدثها قصف الاحتلال الإسرئيلي لمستشفى النصر للأطفال، إذ أدى إلى انقطاع الأكسجين، والهواء الموصل بأجهزة الحضان، وكذا انقطاع الكهرباء في كل أقسام المستشفى فيما عدا قسم العناية.