تشكيل هيكل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية

عقد النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، اجتماعا تمهيديا مع أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالإسكندرية، للوقوف على التجهيزات الأولية ووضع الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

تشكيل هيكل حملة حازم عمر الانتخابية بالإسكندرية

وأعلن «الوليلي» عن تشكيل هيكل حملة حازم عمر الانتخابية بالإسكندرية، وتضمن التشكيل مصطفى مسعود درويش منسق عام الحملة، والإعلامية هالة السيد المالكي مسئول إعلامي، واللواء مصطفى أحمد الطنطاوي مسئول قانوني، كما تشمل هيئة مكتب الحملة:

- الدكتور شهاب شوقي الفيل

- محمد سعد السيد الهواري

- أحمد محمود الزهري

- حسن محمد علي خاطر

- حسن أحمد نصر

- مختار محمد الحبشي

- عبد السيد غنيوة محمود

- علاء علي الشنواني

- الدكتورة غادة حسين محمد

- المهندس أدهم مجدي الوليلي

- المهندس أشرف عبد النبي فوده

- نسيم جورج باسيلي

إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، ورموزهم الانتخابية، مع نشرها في الجريدة الرسمية وفقا للجدول الإجرائي والزمني للانتخابات.