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«حماة الوطن»: توجيه نفقات حملة السيسي الانتخابية لفلسطين يؤكد موقف مصر

كتب:

محمد أباظة
03:54 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
النائب اللواء طارق نصير

النائب اللواء طارق نصير

أثنى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بما أعلنته حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، من توجيه المبالغ المالية الخاصة بحملته الانتخابية دعمًا للأشقاء في فلسطين.

وأكد «نصير»، أنّ هذا التوجه ينم عن حرص المرشح الرئاسي على دعم القضية الفلسطينية حيث إنّها تُمثّل قضية مصر والمصريين والعرب، وباعتبار أن غزة هي إحدى نقاط الأمن القومي المصري.

الوقف الفوري لإطلاق النار

وأشاد بما تقوم به القيادة السياسية من جهود حثيثة بالتعاون مع كل دول العالم، وصنّاع السلام من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، والعودة إلى مائدة الحوار وهو الطريق الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد نصير على أن ما يقوم به الشعب الفلسطيني من تضحيات بصفة عامة ومقاومته الاحتلال الصهيوني ومجازرة الوحشية والهمجية بصفة خاصة يؤكد علي أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب نصير جموع الشعب المصري الاصطفاف خلف قيادتهم في هذه الظروف العصبية التي تمر بها منطقتنا العربية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.