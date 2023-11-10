«آمنة»: صرف 4.7 مليار جنيه لرفع كفاءة مقرات الوحدات المحلية بالمحافظات

تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لدعيم احتياجات الوحدات المحلية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والإرتقاء بمستوى العمل، وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر صرف 4.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، لاستكمال تطوير ورفع كفاءة مقرات عدد من الوحدات المحلية، فضلا عن تأثيث وتجهيز 232 مجمع خدمات حكومي بالقرى لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.

كفاءة وحدات محلية

أوضح في بيان، أنه جرى صرف 4.578 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات وحدات محلية بالمحافظات، إضافة إلى تأثيث وتجهيز 100 مجمع خدمات حكومية القرى.

خدمات الأمن والإطفاء

وفيما يتعلق بمجال الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن العام المالي الماضي شهد صرف 1.6 مليار جنيه لتحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات، تضمنت تنفيذ 130 نقطة إطفاء و200 سيارة إطفاء، 150 سيارة مرور، ومن المقرر العام المالى الحالي صرف 1.7 مليار جنيه لشراء سيارات الإطفاء والمرور والإنقاذ من أجل تحسين الخدمات.