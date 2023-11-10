«التنمية المحلية»: مخطط صرف 9 مليارات جنيه لرفع كفاءة النظافة في 2023-2024

تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تنفيذ منظومة النظافة الجديدة وتحسين البيئة، وفق توجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه من المخطط صرف 9 مليارات جنيه خلال العام المالي 2023 – 2024، لرفع تراكمات تاريخية تقدر بـ2 مليون طن، ورفع مخلفات قدرها 23.5 مليون طن، واستكمال تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابتة، و18 مدفنا صحيا.

رفع تراكمات تاريخية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى إنه خلال 2022 – 2023 جرى صرف 8 مليارات جنيه، على تحسين البيئة وبرنامج النظافة، من خلال رفع تراكمات تاريخية قدرها 1.5 مليون طن، كما جرى رفع متولد يومي قدره 23 مليون طن، وتنفيذ مشروعات بنية أساسية، وتسليم محطة وسيطة ثابتة، و3 مصانع مخلفات، و10 مدافن صحية

خدمات الجمع ونظافة الشوارع

وأوضح «آمنة» أنه جرى توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة، والتخلص من المخلفات بتكلفة 2.9 مليار جنيه سنويا في بعض المحافظات، بالإضافة إلى دعم محافظات وهيئات النظافة بعدد آخر من المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوى خدمة النظافة، وتحقيق رضا المواطنين.