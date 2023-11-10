وزير الخارجية الأسبق: مصر بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة لدعم فلسطين

قال السفير محمد العرابي، وزيرالخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية التي انتهجتها الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية الحالية منذ انطلاقها، مبنية على فكرة عدم تصفية القضية الفلسطينية وليس تواجد الفلسطينيين في أي مكان في مصر أو أي مكان خارج أرضهم، وبالتالي دور مصر كان محوريًا بداية من محاولات فرض التهدئة.

تحركات مصر الدبلوماسية

وأضاف «العرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تحركت منذ بداية الأزمة في محاور متعددة، لذلك عملت مصر في مسار آخر وهو تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ومساعدة الجرحى على دخول المستشفيات ومساعدة مزدوجي الجنسية والأجانب للخروج من غزة، بالإضافة إلى قمة القاهرة للسلام، وكل تلك الخطوات في بداية الأزمة كانت مهمة جدا، لأنها أكدت أن مصر ساعية لحل جذري للقضية الفلسطينية.

نشاط مصر الدبلوماسي

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى أن الاتصالات التي أجرتها مصر مع دول العالم سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المؤثرة على القضية، لذلك نحن نرى مصر تتحرك بفاعلية كبيرة في نشاط دبلوماسي مكثف، من أجل حماية الشعب الفلسطيني.