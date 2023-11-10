مصر تستقبل طائرة عسكرية روسية محملة بمساعدات للفلسطينيين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل، باستقبال مصر طائرة عسكرية روسية، محملة بمساعدات للفلسطينيين.

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بتواصل استقبال المصابين من قطاع غزة في المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة، إضافة إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف المصرية أمام معبر رفح.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنّه تجب زيادة عدد الشاحنات التي تتجه إلى قطاع غزة في وقت قريب، متابعًا: «نعتقد أنّ فترات التوقف في القتال، خطوة في الاتجاه الصحيح».