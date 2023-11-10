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«رياضة القليوبية» تشارك في حملة للتبرع بالدم تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»

كتب:

حسن صالح
01:07 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
حملة التبرع بالدم لدعم غزة بالقليوبية

حملة التبرع بالدم لدعم غزة بالقليوبية

شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بجميع المحافظات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، حيث بدأت فعاليات الحملة من مركز التنمية الشبابية بالعبور، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، وهاني أبوالسعود مدير إدارة شباب الخانكة.

حملة التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق صباح اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات حملة التبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين بمشاركة المديريات على مستوى الجمهورية وبتواجد العديد من الشباب والأهالي المتبرعين بمراكز الشباب، وبحضور وكلاء الوزارة ومديري المديريات.

الحملة مستمرة على مدار اليوم 

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمود الصبروط إلى أن الحملة مستمرة على مدار اليوم بمراكز شباب القليوبية، مؤكدا تزايد إقبال المواطنين خلال الساعات القادمة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين انعكاسا من إيمان الشعب المصري والقيادة السياسية بأن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا.

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