هزات أرضية تضرب عدة دول حول العالم بينها بلد عربي.. إليك التفاصيل

ضربت عدة هزات أرضية خلال الساعات القليلة الماضية، 6 دول حول العالم، تراوحت قوتها ما بين 2.5 و5.8 درجة على مقياس ريختر، دون إبلاغ السلطات المحلية عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الهزات.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الهزات الأرضية التي ضربت عددا من المناطق حول العالم:

جزر الكوريل:

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، على عمق 104 كيلومترات، ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن بؤرة الهزة، وقعت على مسافة 251 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كوريلسك بالشرق الأقصى الروسي، و604 كيلومترات بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كيتامي بأقصى شمالي اليابان.

7 كيلومترات..عمق هزة أرضية ضربت كاليفورنيا الأمريكية

الولايات المتحدة:

شهد وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هزة أرضية بلغت قوتها 2.5 درجة، وعلى مسافة 46 كيلومترا شرق مدينة ساليناس، فيما أشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إلى أن عمق الهزة، بلغ 7 كيلومترات.

كريت اليونانية:

شهدت جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، فيما قال الزلازل الأوروبي المتوسيط، إن البؤرة وقعت على مسافة، 288 كيلومترا جنوب شرق مدينة أثينا.

كولومبيا:

تعرضت كولومبيا الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من قارة أمريكا الجنوبية، لهزة أرضية بقوة 4.5 درجة بعمق 10 كيلومترات، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن البؤة وقعت على 9 كيلومترات شمال كومارال.

هزة أرضية تضرب المغرب.. وأخرى منطقة الحدود السورية التركية

المغرب:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة، وعلى عمق 10 كيلومترات، المغرب، فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على 67 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية السورية، على مسافة 48 كليومترا بين الشمال والشمال الشرقي من أنطاكيا جنوب تركيا، بعمق 13 كيلومترا.