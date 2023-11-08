زلازل تضرب 5 دول حول العالم.. أشدها بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر

شهدت 5 دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية، تراوحت قوتها ما بين 2.1 و 5.2 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

هزة أرضية تضرب فرنسا بقوة 2.1 درجة

ونرصد في التقرير التالي أبرز الهزات الأرضية التي ضربت عددا من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر فرنسا بعمق 5 كيلومترات، فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 44 كيلومترا شرق مدينة كليرمون فيران بالجزء الجنوب الشرقي من فرنسا.

الولايات المتحدة

شهد غرب ولاية تكساس الأمريكية، زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 50 كيلومترا من بين الغرب والشمال الغربي من مدينة بيكوس، وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الزلزال على عمق 8 كيلومترات.

تركيا

ضربت هزة أرضية غرب تركيا بقوة 2.6 درجةعلى مقياس ريخير، وعلى عمق 11 كيلومترا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ البؤرة وقعت على مسافة 37 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من آدابازاري شمال غرب البلاد.

اليونان

بلغ عمق هزة أرضية ضربت اليونان بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر وعمق 5 كيلومترات، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 80 كيلومترا شرق باتراس غرب البلاد، وعلى مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من كياتو.

جزر الكوريل

شهدت جزر الكوريل المتنازع عليها بين روسيا واليابان، زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 68 كيلومترا، وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إلى أنّ بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 150 كيلومترا شرق مدينة كوريلسك الروسية، و483 كيلومترا بين الشرق والشمال الشرقي من مدينة كيتامي أقصى شمالي اليابان.