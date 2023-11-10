«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن التصعيد في غزة وتزايد أعداد الضحايا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «التصعيد في غزة.. أعداد الضحايا يتزايد والعالم يواصل الإحصاء».

وذكر التقرير أن الأرقام والاحصائيات لا تكذب، لاسيما إذا كانت موثقة، والمفترض أنها يتم التعامل بها في عمليات محاسبية أو تجارية.

تعداد غزة يختلف

وحين يتعلق الأمر بوطن أو شعب، فإن الأرقام تكون عادة ما تكون عن تعداد السكان أو حجم الدخل القومي أو مجمل صادرات أو واردات وهي أمور قد لا تهم إلا المتخصصين.

في غزة الأمر مختلف تمامًا، فقد تحولت مأساة القطاع المحاصر المنكوب بالعدوان الإسرائيلي الغاشم إلى أرقام تبدأ من تعداد أيام العدوان، فقد مضى اليوم الأول فالثاني وصولًا إلى الرابع والثلاثين، والإحصاء مستمر باستمرار العدوان.

وكالات الأنباء تنتظر أخبار حصيلة الضحايا

وأفاد التقرير بأن صار من الأمور العادية أن تنتظر وكالات الأنباء والمؤسسات الإخبارية بيانات الصحة الفلسطينية صباحًا ومساءً لتنقل أحدث حصيلة الضحايا من شهداء ومصابين وتفصيل هذه الحصيلة بين أطفال ونساء، وصار الأمر روتينا يوميا تبثه الوكالات وتتناقله نشرات الأخبار.

وأوضح التقرير أن مأساة النزوح من الشمال للجنوب تحولت إلى إحصاءات متصاعدة، فالبداية ببضعة ألاف زادت إلى مئات الآلاف فروا من الموت إلى الموت، فالعدوان الإسرائيلي طال جميع مواقع القطاع من مستشفيات ومدارس وأماكن تزويد بالوقود والمياه وفي كل اتجاه.