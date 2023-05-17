عقب إعلان القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1444هـ - 2023 م، خلال الأيام الماضية، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2023.

التيسيرات المقدمة للفائزين بحج الجمعيات

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن التيسيرات المقدمة للفائزين بحج الجمعيات الأهلية 2023، والتي تتمثل في: «تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، توفير أتوبيسات مكيفة، لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك، إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة، وتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية 2023

- 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

- أصل جواز السفر المميكن بشرط ألا تقل مدة صلاحيته عن عام.

- فيش حج مميكن.

- شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا، بشرط تلقي آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكّد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيًا.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

- شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.