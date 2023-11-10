«الأسيوي للحد من الكوارث»: 16.4 ألف وفاة بالعالم بسبب درجات الحرارة في 2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقريرا صادرا عن المركز الأسيوي للحد من الكوارث إلى أنه في عام 2022، وقعت 388 كارثة على مستوى العالم.

الفيضانات هي الكوارث الأكثر شيوعًا في عام 2022

وأشار التقرير الصادر عن المركز الأسيوي للحد من الكوارث إلى أن هذا أعلى مقارنة بالمتوسط السنوي للسنوات الـ 30 الماضية وهو 340، وفي حين كانت الفيضانات هي الكوارث الأكثر شيوعًا في عام 2022.

فقد تسببت درجات الحرارة القصوى في معظم الوفيات 16,416 حالة وفاة وهو ما يمثل أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث.

388 كارثة أضرت بالعالم في عام 2022

وذكر المصدر المركز الأسيوي للحد من الكوارث، أن الفيضانات هي الكوارث الأكثر شيوعًا في عام 2022

- 223.84 مليون دولار أمريكي قيمة الأضرار الناجمة عن الكوارث في عام 2022.

- 388 كارثة وقعت على مستوى العالم في عام 2022، وهذا أعلى مقارنة بالمتوسط السنوي للفترة (2021-1992) وهو 340.

- 16.4 ألف حالة وفاة نجمت عن درجات الحرارة القصوى وهو ما يمثل أكثر من نصف جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث.