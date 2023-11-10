«الأرصاد»: انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، خلال ساعات اليوم، خاصةً في المحافظات الشمالية، بفعل الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

«غانم»: انخفاض كبير بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، والمُذاع على شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، أنَّ انخفاض كبير بقيم درجات الحرارة بساعات الليل، خاصةً الساعات المتأخرة منه، وساعات الصباح المبكر لتعود إلى المتوسط المُعتاد عليه خلال هذه الفترة من العام.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، «متوقع وصول درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار إلى 28 درجة مئوية، ليشعر المواطنين بطقس خريفي مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، فيما سيكون الطقس معتدل نهاراً على السواحل الشمالية المطلة على البحر، وشديد الحرارة خلال فترات الظهيرة بمحافظات الصعيد».