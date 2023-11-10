إزالة 56 مكمورة فحم في البحيرة لمخالفة الاشتراطات البيئية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، برئاسة أسامة داود، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بإزالة 56 مكمورة فحم بنطاق الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي، لمخالفة الاشتراطات البيئية.

تكثيف حملات إزالة مكامير الفحم

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الاقتصادية لمكامير الفحم المطورة.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتي تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية غير المطورة بنطاق المحافظة.

إزالة مكامير فحم في إدكو

كان قد شهدت مدينة ادكو بمحافظة البحيرة قبل عدة أيام تنفيذ العديد من الحملات بنطاق قرى المركز أسفرت عن غلق 4 مكامير فحم مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، كما شهدت أيضا مدينة كوم حمادة تنفيذ حملة على المكامير أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المكامير المخالفة.