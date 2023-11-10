إجراء 26 جراحة ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار» بالبحيرة

تمكن الفريق الطبي بمستشفى رشيد المركزي في البحيرة، من إجراء 26 عملية جراحة عامة بالمستشفى، وذلك ضمن فعاليات «يوم في حب مصر» ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

26 جراحة في مستشفى رشيد المركزي

وجاءت الجراحات كالتالي:

- 6 حالات استئصال مرارة بالمنظار الجراحي

- 5 حالات فتق شبكة

- 5 حالات فتق سرى بشبكة

-8 حالات جراحة بواسير وشرخ

- حالتان دوالي

وقام بإجراء هذه العمليات فريق طبي من العاملين بالمستشفى، مكون من منير الفحراني استشاري الجراحة ورئيس القسم، الدكتور محمد الطيب نائب رئيس القسم، الدكتور محمد البوص، الدكتور محمد منسي، الدكتور عز الغنام، الدكتور أحمد المصري، الدكتور محمد طعيمة، بالاشتراك مع نواب قسم الجراحة.

القضاء على قوائم الانتظار

تأتي هذه العمليات ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشاد الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك في هذه العمليات، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية، والدولة تُولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة في التخصصات الدقيقة.