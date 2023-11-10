«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات واعتقالات بالضفة

قالت ولاء السامري، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسلسلة من الاقتحامات منذ الأمس وحتى اليوم، بدءا من مخيم عايدة الواقع شمال بيت لحم وبيت بويك بشمال نابلس، ليسقط العديد من الشهداء وترتفع الحصيلة منذ أمس إلى 20 شهيداً.

السامري: 14 شهيد سقطوا بمخيم جنين

وأضافت السامري، في تغطية لها من رام الله، أنَّ هناك 14 شهيد سقطوا بمخيم جنين خلال ساعات الظهيرة اليوم، بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة باقتحام المخيم لمدة أكثر من 7 ساعات، والشهداء من نابلس والخليل ورام الله وبيت لحم، أيضاً.

المشهد الصعب من الضفة الغربية

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مناطق الضفة الغربية تودع أقمارها، وكلهم بين العشرينيات والثلاثينيات، ما يعني استهداف قوات الاحتلال الزهور ومن هم في مقتبل العمر، قائلة «من لم يُستشهد يُعتقل»، في نقل للمشهد بوضوح وإيجاز معبرين.