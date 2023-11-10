بسبب قمع الاحتلال.. ساحات «الأقصى» فارغة للجمعة الخامسة على التوالي (فيديو)

على مدار خمسة أسابيع كان آخرها اليوم، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قمعها للمصلين الفلسطينيين، ومنعهم من أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى، وهو ما حدث اليوم، بعد منع المصلين في وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة من الذهاب هناك، ولم يتمكن سوى 4 آلاف شخص من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، جراء قيود وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب «وفا».

منع الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

ونشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، مقطع فيديو يظهر الأقصى فارغا من المصلين، وعلق عليه قائلًا: «هكذا بدت ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف المصلين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنّ قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول.

4 آلاف فلسطيني يصلون الجمعة في ساحات الأقصى

فيما أدى نحو 4 آلاف فلسطيني فقط من أبناء القدس المحتلة، صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس، إثر إجراءات وقيود وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع والرصاص، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز.