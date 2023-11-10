حي مصر الجديدة: إصلاح كسر ماسورة مياه أمام عقار بشارع الميرغني

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بكسر ماسورة مياه أمام العقار بشارع الميرغني بنطاق حي مصر الجديدة، وعلى الفور قام اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصر الجديدة، بتوجيه إدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة لإجراء أعمال الإصلاح واتخاذ اللازم.

إحلال وتجديد خطوط مياه

من ناحية أخرى قام اللواء حسام لبيب محمد خميس، رئيس حي مصرالجديدة، بالتنسيق مع إدارة الطرق لمتابعة أعمال إعادة الشيء لأصله بمعرفة شركة المياه بمربع منشية البكري بشوارع الإسحاقي والمسعودي والسخاوي بتوريد وفرش طبقه سن بعد مشروع احلال وتجديد خطوط المياه بالمربع بنطاق مصر الجديدة.

مواجهة الإشغالات

وأكد حي مصر الجديدة أنه بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتفعيل الحملات على المحال لضبط الإشغالات وتطبيق القانون، شنت أجهزة الحي حملة مكبرة تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بالتعاون بين إدارتي الإشغالات والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع شرطة مرافق مصر الجديدة وقسم شرطة مصر الجديدة ووحدة الرصد البيئي وشركة انفيروماستر للنظافة، أسفرت نتائج الحملة عن إزالة ورفع الاشغالات بشوارع إبراهيم اللقاني، ميدان روكسي، وجار الاستمرار في تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين وتطبيق القانون.