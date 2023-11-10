كاتب صحفي: نطالب بموقف عربي موحد ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إنَّ القمة العربية الطارئة في الرياض غدا السبت، تعد قمة فارقة كونها تأتي في توقيت بالغ الحساسية، لافتاً إلى بعض الآراء التي تقول بتأخر القمة بعض الشيء يمكن الرد عليها بأن «أن تأتي القمة متأخرة خيرٌ من ألا تأتي أبداً».

السعيد: انعقاد القمة العربية مسألة ضرورية

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة له عبر تقنية «زووم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ انعقاد القمة مسألة ضرورية للغاية، لحاجتنا في هذا التوقيت إلى موقف عربي موحد، يتجاوز أية تباينات في وجهات النظر، ونحن أمام مرحلة مفصلية في مسار الأمن القومي العربي.

محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ ما يحدث في قطاع غزة الآن ليس مجرد صراع بين فصيل فلسطيني وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه تجاوز ذلك إلى محاولة المحتل الواضحة لتصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي نحتاج موقف عربي موحد وقوي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.