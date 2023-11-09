سعر الدولار اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية استقرارًا مع نهاية التعاملات، ويتراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وبالنسبة للبيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه الأقل، والأعلى في البنوك المصرية، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وسعر الدولار اليوم الخميس 9-11-2023 في البنوك المصرية، نرصده في السطور التالية خلال نهاية التعاملات في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري جاء بـ30.73 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بنك القاهرة الشراء بـ30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.