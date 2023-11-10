باحث سياسي: أطالب بتكامل الموقف العربي لوقف إطلاق النار في فلسطين

قال الدكتور سعد الحامد الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، لذا لابد من وجود ضغط دولي أكبر ضد إسرائيل، لحماية المدنيين والمرافق الحيوية والبنى التحتية، في قطاع غزة مع تكامل في الموقف العربي، مثلما كان في اجتماعات الجمعية العمومية.

«الحامد»: لابد من إيقاف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل

وأضاف «الحامد» خلال مداخلته بقناة «القاهرة الإخبارية»، لابد من إيقاف الانتهاكات، التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتؤثر على الجانب الإنساني بشكل واضح، على الأطفال والأبرياء، في ظل صمت دولي، بل إن هناك بعض الدول الغربية، تدعم الممارسات الإسرائيلية بفلسطين.

«الحامد»: ستركز القمة العربية على التوصل إلى هدنة إنسانية

وتابع «الحامد» أن القمة العربية في الرياض غدًا، ستركز على التوصل إلى هدنة إنسانية، خاصة بعد انطلاق العديد من المظاهرات، في أمريكا والكثير من الدول الأوربية، لإيقاف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين.