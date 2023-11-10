إليسا تؤجل طرح ألبومها الغنائي للمرة الثالثة بسبب الأوضاع في غزة

جددّت الفنانة اللبنانية إليسا، أسفها تعبيرًا عن حزنها الشديد تجاه الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل القصف المستمر والمتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه المستشفيات والمنشآت العامة والمنازل، والتي نتج عنها سقوط آلاف الشهداء والضحايا وغالبيتهم من الأطفال وصغار السن، وإبادة عائلات كاملة.

وقررت الفنانة إليسا، حسب تصريحات تليفزيونية، تأجيل طرح ألبومها الغنائي في ظل تدهور الأوضاع في فلسطين، واستمرار عمليات القصف وسقوط عدد كبير من الشهداء بشكل يصعب معه طرح أي أغنيات جديدة.

سبب تأجيل ألبوم إليسا أكثر من مرة

ولا يعد ذلك التأجيل الأول لألبوم إليسا، حيث كان مقررًا له الصدور قبل نهاية عام 2022 وبسبب بعض المشكلات المتعلقة بالإنتاج والحقوق الفنية، تم إرجاء طرحه إلى شهر أكتوبر الماضي، ومع اندلاع أزمة قصف غزة، تم التأجيل لشهر نوفمبر الجاري، ولكن مع استمرار سقوط الشهداء في القطاع، قررت عدم الإفراج عن أغان الألبوم في الوقت الراهن.

إليسا عن إسرائيل: كيان محتل وقح

وفي تغريدة سابقة لها عبر موقع التغريدات القصيرة «إكس»، كتبت إليسا تعبيرًا عن غضبها للأوضاع في غزة بقولها: «خلص الحكي، لأنه ما بقى في كلام يعبر عن الإجرام والوحشية اللي عم بتصير بغزة! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر ها الحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم».