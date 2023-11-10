«رياضة الغربية» تشارك في حملة تبرع بالدم ضمن مبادرة «تضامن شباب مصر مع غزة»

شهد مركز الشباب بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود ومركز شباب المحلة، حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

التضامن مع غزة

وقال يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أطلق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم، عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى أن الغربية أعلنت عن أماكن التبرع ضمن الحملة القومية للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة داخل محافظة الغربية، من مركز شباب مدينة المحلة الكبرى، ومركز شباب قرية ميت حبيب بمركز سمنود.

استمرار حملة التبرع بالدم

وأكد أن الحملة مستمرة على مدار اليوم بمركز شباب مدينة المحلة بقطاع شباب المحلة ثان، ومركز شباب ميت حبيب بقطاع شباب سمنود، مؤكداً الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه في كافة الأوقات.