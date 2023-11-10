انتشال نحو 50 شهيدا من مدرسة البراق بقطاع غزة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر طبية في غزة، خبر انتشال نحو 50 شهيدا من مدرسة البراق في قطاع غزة بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11025

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 ووصل عدد المصابين إلى 2500 جريح.