مدير مستشفى الشفاء: استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق

اعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق بالقطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 والمصابين إلى 2500 جريح.

كما استشهد عشرات الفلسطنيين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين بشارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مراسلها، بأن عشرات الشهداء وصلوا مستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.