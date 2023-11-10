هنا بوشيخي تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية You Wonna Me

تستعد الفنانة الجزائرية، هنا بوشيخي، لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «You Wonna Me» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية You Wonna Me تم تصويرها في دبي

أغنية «You Wonna Me» تم تصويرها في دبي، وهي من كلمات هنا بوشيخي، وألحان وتوزيع اللبناني عباس صابر، ومن إخراج المخرج الأمريكي Tom Lebaric.

وشاركت الفنانة الجزائرية جمهورها بعض الصور من الكواليس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وحازت علي إعجاب متابعيها وأبدوا اشتياقهم لها.

هنا بوشيخي تشارك بمسابقة ملكة جمال الجزائر

وكان لـ هنا بوشيخي تجربة في مسابقة ملكة جمال الجزائر 2021 لكنها انسحبت وسافرت إلي الإمارات للاشتراك في مسابقة غناء «Win The Crowed» وحققت اللقب في الموسم الأول.

وتوجت الفنانة هنا بوشيخي بلقب ملكة جمال كأس التميز بدبي خلال مشاركتها بمسابقة Miss World Cup 2022، والتي يتم تنظيمها كل 4 سنوات بعد منافسة كأس العالم لكرة القدم. يم البرامج المنوعة 2023 من قِبل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات حيث تسعي بوشيخي دائمًا لتطوير ذاتها في كافة المجالات.